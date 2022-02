Grundrecht auf den selbstbestimmten Tod: Gericht verhandelt Zugang zu tödlichem Medikament

Er ist 77 Jahre alt, stammt aus dem Landkreis Lüneburg (Niedersachsen) und leidet neben Krebs auch an einer Herzerkrankung. Ein Anderer aus der Pfalz ist 51 Jahre alt und leidet seit über 20 Jahren an Multipler Sklerose. Der Mann ist ab unterhalb der Schulter gelähmt und muss rund um die Uhr betreut werden. Eine 68-Jährige aus dem Landkreis Schwäbisch Hall hat Krebs und weitere multiple Erkrankungen.

Natrium-Pentobarbital: Ein Betäubungsmittel, was auch zur Sebsttötung eingesetzt wird. Foto: filipecaparros/ adobe.stock

Sie alle sind Kläger:innen gegen das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) in Bonn, das ihren Wunsch nach dem Zugang zu einem tödlichen Medikament abgelehnt hat. 2020 hatte das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass jeder Mensch ein Grundrecht auf den selbstbestimmten Tod hat. Die drei Kläger:innen wollen sich selbst töten.

Zugang zu tödlichem Medikament: Ja oder nein?

Das Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen verhandelt am Mittwoch den Streit um den Zugang zu dem tödlichen Medikament. Wegen des Sitzes in NRW ist das OVG in Münster zuständig. Die Kläger:innen fordern, sich mit dem Betäubungsmittel Natrium-Pentobarbital selbst töten zu dürfen. Das OVG muss jetzt entscheiden, ob die Ablehnung dieses Wunsches durch das Bundesinstitut mit Bezug auf das Betäubungsmittelgesetz rechtens ist. Ein Urteil will das OVG nach der mündlichen Verhandlung an diesem Mittwoch verkünden.

