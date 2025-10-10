„Großstadtrevier“-Team spielt für verunglückte Kollegin Wanda Perdelwitz

Perdelwitz spielte einige TV-Rollen. (Archivbild) Felix Hörhager/dpa

Kurz nach dem unerwarteten Tod der Schauspielerin Wanda Perdelwitz haben ihre Kollegen aus der Fernsehserie „Großstadtrevier“ ihr einen Theaterabend gewidmet. Der Leiter des St. Pauli Theaters auf der Reeperbahn, Ulrich Waller, sagte: „Zusammen mit dem Ensemble haben wir uns entschlossen, in tiefem Respekt die Premiere Wanda Perdelwitz zu widmen und für sie zu spielen. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie uns von da oben wohlwollend zuschaut.„

Millionen Menschen kannten Perdelwitz als schlagfertige Polizistin Nina Sieveking aus dem „Großstadtrevier“. Die Schauspielerin war nach Angaben des Norddeutschen Rundfunks im Alter von 41 Jahren an den Folgen eines Verkehrsunfalls in Hamburg gestorben.

Nachricht macht Theaterproduktion «tief betroffen»

„Uns und die ganze Theaterproduktion hat die Nachricht auch erst heute erreicht und tief betroffen gemacht“, sagte Theaterleiter Waller, der vor Beginn der Vorstellung vor den Vorhang getreten war und eine kurze Ansprache hielt.

Das Theaterstück „Ein Stück Großstadtrevier“ feierte am Donnerstagabend Premiere. Das von Schauspielerin Saskia Fischer (alias Frau Küppers) verfasste Werk kreist um einen aus dem Ruder gelaufenen TV-Drehtag – in Form einer Mischung aus Comedy, Kammerspiel und realem Wahnsinn. Mit von der Partie sind auch hier das „Großstadtrevier“-Team Maria Ketikedou, Farina Flebbe, Patrick Obozen, Enrique Fiß, Sven Fricke sowie Fischer.

Medien: 41-Jährige starb an Folgen von Fahrradunfall

Mehreren unbestätigten Medienberichten zufolge starb Perdelwitz an den Folgen eines Fahrradunfalls. Tatsächlich war am 28. September nach Polizeiangaben eine 41-Jährige im Hamburger Stadtteil Rotherbaum bei einem sogenannten Dooring-Unfall lebensbedrohlich verletzt worden. Die Frau sei später im Krankenhaus gestorben.

Rund zehn Jahre lang war Perdelwitz bis 2022 Teil der Hamburger ARD-Vorabendserie. Sie stieß in der 26. Staffel zu dem Team und spielte zu Beginn noch an der Seite von Jan Fedder, der die Sendung über viele Jahre prägte. Die Geschichten aus dem fiktiven Hamburger Kommissariat gibt es bereits seit 1986 zu sehen.

SAT.1 REGIONAL/dpa