Großer Einsatz auf der A7: sechs Menschen bei Auffahrunfall verletzt

03. November 2025

Bei einem Autounfall auf der A7 in der Region Hannover (Niedersachsen) sind sechs Menschen verletzt worden, fünf von ihnen schwer. Ersten Erkenntnissen der Polizei nach kam es in der Nacht zu Montag auf der Autobahn bei Hannover Ost in Richtung Kassel zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Autos.

Zur Behandlung der Verletzten und dem Abschleppen der beschädigten Pkw seien eine Vielzahl von Einsatzkräften der Feuerwehr vor Ort gewesen, darunter sechs Rettungswagen. Aufgrund der hohen Anzahl an Einsatzfahrzeugen soll die Hauptfahrbahn für kurze Zeit gesperrt gewesen sein. Die Ursache für den Unfall sei noch unklar.

SAT.1 REGIONAL/dpa

