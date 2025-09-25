Großeinsatz an Dömitzer Elbbrücke: Person nach Sprung in die Elbe bleibt vermisst

25. September 2025
Mit zahlreichen Booten, Drohnen, sowie zu Fuß an der Wasseroberfläche und auch unter Wasser suchten die Einsatzkräfte die Elbe ab. Symbolfoto: Freiwillige Feuerwehr SG Elbtalaue

Am Mittwochabend löste ein gemeldeter Sprung von der Dömitzer Elbbrücke (Niedersachsen) einen umfangreichen Rettungseinsatz aus. Gegen 20:10 Uhr hatte ein Zeuge die Polizei informiert. Binnen Minuten rückten zahlreiche Feuerwehr- und Rettungseinheiten mit Booten, Drohnen und Tauchern an. Auch Sonartechnik kam zum Einsatz, während Uferbereiche beidseits der Elbe abgesucht wurden.

Der Schiffsverkehr wurde gesperrt, um die Suchmaßnahmen nicht zu gefährden. Trotz stundenlanger intensiver Suche mit Dutzenden Fahrzeugen und Spezialkräften blieb die Aktion erfolglos. Gegen 23:30 Uhr wurde der Einsatz beendet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

