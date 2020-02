Großbrand in Werkshalle in Liebenburg

Auf dem Gelände des ehemaligen Eisenerzbergwerks der Grube Ida-Bismarck in Liebenburg (Landkreis Goslar) hat der Brand einer Werkshalle einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Die mehrstöckige Halle sei am Sonntag kurz nach Mitternacht in Brand geraten, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr war mit rund 100 Kräften vor Ort. Nach Angaben eines Polizeisprechers entschieden sich die Einsatzkräfte dazu, das Dach der Halle kontrolliert abbrennen zu lassen. Die Lösch- und Aufräumarbeiten dauerten bis zum späten Sonntagnachmittag an. In der Halle wurden unter anderem alte Baumaschinen und Fahrzeuge gelagert. Die Brandursache und der entstandene Sachschaden waren am Sonntag noch unklar.

dpa