Großbrand in Scheune und Wohnhaus in Wetschen – mehrere Schweine sterben

Ein Großbrand hat in Wetschen (Landkreis Diepholz, Niedersachsen) einen Schaden von 800.000 Euro verursacht. Die Flammen griffen am Montagabend von der Scheune über auf das angrenzende Wohnhaus und den Stall, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte.

In den Flammen starben mehrere der insgesamt 70 Schweine, der Großteil konnte jedoch gerettet werden. Von den Bewohner:innen wurde niemand verletzt. Nach Angaben der Polizei ist das Haus nicht mehr bewohnbar. Warum das Feuer ausbrach, bleibt zunächst unklar.

SAT.1 REGIONAL/dpa