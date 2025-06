Großbrand in Quickborn nach fast einem Tag gelöscht

Das Feuer war erst am nächsten Tag gelöscht. Foto: Kreisfeuerwehr Pinneberg

Nach fast einem Tag ist das Großfeuer in einem Gewerbegebiet in Quickborn (Schleswig-Holstein) gelöscht. „Die letzten Einsatzkräfte haben den Brandort gegen 7.00 Uhr verlassen“, sagte ein Feuerwehrsprecher. Zuvor hatten die Einsatzkräfte in der Nacht die letzten Glutnester gelöscht. Gegen 21.00 Uhr habe sich die Lage am Einsatzort langsam beruhigt.

Drei Menschen waren bei dem Brand verletzt worden. Ein Mensch wurde aus dem Gebäude gerettet und kam mit einer leichten Rauchvergiftung in ein Krankenhaus. Zwei weitere wurden leicht verletzt.

Gebäude insgesamt 2.600 Quadratmeter groß

Der erste Alarm war am Samstag um 9.10 Uhr eingegangen. Das Feuer in dem 2.600 Quadratmeter großen kombinierten Wohn- und Gewerbegebäude schlug rasant von innen auf das Dach.

Durch die Bauart der Dachkonstruktion war es für die Einsatzkräfte schwer, von außen an die einzelnen Glutnester heranzukommen. Auch die Hitze machte den Einsatzkräften zu schaffen. In der Spitze waren rund 300 Feuerwehrleute im Einsatz.

SAT.1 REGIONAL/ dpa