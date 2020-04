Großbrand in Högersdorf zerstört Flüchtlingsunterkunft

In der Nacht zu Freitag kam es in Högersdorf im Kreis Segeberg zu einem Großbrand. Um 2:50 Uhr ging der Alarm bei den Freiwilligen Feuerwehren ein. Bereits bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand das Gebäude im Vollbrand. Die elf Bewohner der Flüchtlingsunterkunft konnten sich selbstständig in Sicherheit bringen und wurden in der Nacht und am Vormittag im Bürgerhaus von Högersdorf betreut. Vier von ihnen kamen vorsorglich mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.

Die Feuerwehr war mit etwa 130 Einsatzkräften vor Ort. „Wir haben großes Glück gehabt, dass es in der Nacht nahezu windstill war, so konnten die dicht angrenzenden Nachbargebäude gerettet werden“, sagte Amtswehrführer Jens Finnern. Auch Einsatzleiter Rüdiger Bruhn aus Högersdorf war trotz der Größe des Einsatzes mit dem Verlauf zufrieden: „Das war für unsere Verhältnisse ein sehr großes Feuer. Ich danke allen Einsatzkräften für ihre Arbeit. Ein besonderer Dank geht auch an die Bewohner aus Högersdorf, die unter der Leitung der Bürgermeisterin Renate Wieck die Versorgung der Einsatzkräfte übernommen haben.“ Das Gebäude konnte jedoch nicht mehr gerettet werden, die Flüchtlingsunterkunft ist unbewohnbar. Wo die Bewohner nun unterkommen, darum kümmert sich zurzeit das Amt Leezen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.