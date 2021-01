150 Einsatzkräfte kämpfen gegen Flammen: Großbrand in Hamburg behindert Bahnverkehr

Der Großbrand einer Lagerhalle in Hamburg hat am Mittwochmorgen auch den Bahnverkehr in Niedersachsen behindert. Durch Umleitungen entfielen etwa die Halte Lüneburg, Uelzen, Celle und Hamburg-Harburg, wie die Deutsche Bahn bei Twitter mitteilte.

Es komme zu starken Verspätungen. Der Brand in einer Lagerhalle im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg war am Morgen ausgebrochen und führte zu einem Großeinsatz der Feuerwehr.

🔴 AKTUELL – #Hamburg #Wilhelmsburg Der Brandrauch breitet sich durch den Wind in Richtung Osten aus. Halten Sie Fenster und Türen in dem Bereich geschlossen, es kommt zu Geruchsbelästigungen.#EinsatzfuerHamburg pic.twitter.com/tUmZ9TMTXo — FEUERWEHR HAMBURG (@FeuerwehrHH) January 13, 2021

Bis zu 150 Einsatzkräfte kämpfen gegen Flammen

Bis zu rund 150 Einsatzkräfte kämpften mit den Flammen. Das THW unterstütze mit Radladern, twitterte die Feuerwehr. Die rund 60 mal 40 Meter große Halle ist nach Angaben der Feuerwehr ein Lagerort für Kartons und Verpackungsmaterial. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden Anwohner gebeten, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Nach Angaben der Feuerwehr kam es auch im Bereich direkt um den Einsatzort zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Laut Polizei ist bei dem Feuer niemand verletzt worden. Der Einsatz werde noch mehrere Stunden andauern.

Feuerwehr warnt vor Rauchwolke

Die Behörden warnen die Bevölkerung vor der starken Rauchentwicklung. Die Rauchwolke ziehe in Richtung Osten. Betroffen seien Veddel, Harburg, Billbrock, Moorfleet, Wilhelmsburg, Billstedt, Öjendorf, Oststeinbek, Glinde, Neuschönningstedt sowie Reinbek, heißt es in der amtlichen Warnung. Die Feuerwehr empfiehlt unter anderem, das betroffene Gebiet zu meiden und auf Durchsagen von Polizei und Feuerwehr zu achten. Fenster und Türen sollen geschlossen, Lüftungen sowie Klimaanlagen abgeschaltet werden. Wer sich im Auto im betreffenden Gebiet aufhält, soll umgehende die Lüftung auf Umluft schalten und das Gebiet verlassen.

Mit dpa