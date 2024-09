Großbrand in Bremer Lagerhalle – Nachlöscharbeiten dauern an

In der Nacht zu Freitag kam es wegen eines Brandes in einem Lagerhallenkomplex in Bremen-Industriehäfen zu einem Großeinsatz für die Feuerwehr Bremen. Über 100 Kräfte mit 40 Einsatzfahrzeugen kamen zum Einsatz. Der Brand verursachte starke Schäden im Obergeschoß des dreigeschossigen Hallenkomplexes und auch an der Dachkonstruktion. Das teilte die Feuerwehr Bremen am Freitag mit.

In der Lagerhalle sind aus bislang ungeklärter Ursache eingelagerte Waren, wie z.B. Holzpaletten und Shishakohle in Brand geraten. Die Feuerwehr Bremen leitetete Löschmaßnahmen unter Atemschutz im Innern des Gebäudes und über eine Drehleiter von außen ein. Weitere Einsatzkräfte stellten sicher, dass der Brand nicht auf direkt angrenzende Gebäudeteile übergreifen konnte. Durch die umfassenden Maßnahmen konnte der Brand laut Polizei gegen 03:45 Uhr unter Kontrolle gebracht werden. Die Nachlöscharbeiten dauern aktuell noch an.

Personen wurden laut Feuerwehr nicht verletzt. Nach Abschluss der Brandbekämpfungsmaßnahmen wird die Kriminalpolizei die Ermittlungen zu Brandursache aufnehmen. Angaben zur Schadenshöhe können noch nicht gemacht werden.

SAT.1 REGIONAL/Feuerwehr Bremen