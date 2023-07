Großangelegte Dursuchungsaktionen im Norden – Festnahmen, Geld und Drogen sichergestellt

Die Kriminalpolizei hat in Flensburg (Schleswig-Holstein) mehrere Wohnungen mutmaßlicher Drogendealer:innen durchsucht und Drogen sowie Bargeld sichergestellt. Den Ermittelnden fielen am Dienstag an zwölf Standorten größere Mengen Rauschgift in die Hände, teilte ein Sprecher der Polizei am Mittwoch mit. Darunter waren rund fünf Kilogramm Cannabis sowie Haschisch, Amphetamine und Heroin. Zudem seien rund 8.600 Euro an mutmaßlichem Drogengeld sichergestellt worden. Gegen 14 Personen im Alter von 27 bis 62 Jahren werde nun ermittelt.

Bereits am vergangenen Donnerstag war die Polizei an zwölf Standorten in Flensburg und Harrislee fündig geworden, wie der Sprecher mitteilte. Die Ermittlnden fanden ein Kilogramm Cannabis, 1,2 Kilogramm Amphetamine sowie Kokain und 280 Viagra-Pillen. Bei den Durchsuchungen seien zudem rund 4.000 Euro Bargeld sichergestellt worden. In diesem Fall richten sich die Ermittlungen gegen zwei Hauptverdächtige, die 39 und 20 Jahre alt sind. Zudem seien drei Mittäter:innen zwischen 39 und 43 Jahren beteiligt.

Alle Beschuldigten wurden nach den polizeilichen Maßnahmen freigelassen. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln.

Mutmaßliche Drogenhändler auch in Bremen verhaftet

Wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Drogenhandels sind am Mittwochmorgen sechs Männer im Alter zwischen 26 und 41 Jahren in Bremen verhaftet worden. Sie sollen mit rund 800 Kilogramm Marihuana und drei Kilogramm Kokain gehandelt haben, wie die Polizei Bremen am Mittwoch mitteilte. Das Bremer Landeskriminalamt soll seit mehr als einem Jahr gegen die Gruppe ermittelt haben. Es besteht in dem Fall ein Zusammenhang zu dem Kommunikationssystem Encrochat, welches entschlüsselt worden war.

Am Mittwochmorgen hatten Einsatzkräfte neun Wohnungen und weitere Räumlichkeiten in Bremen durchsucht. Drogen, Geld und hochwertige Uhren wurden beschlagnahmt. Sogenannte Vermögensarreste von mehr als 1,4 Millionen Euro wurden erlassen.

Mit dpa