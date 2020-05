Green Kayak-Saison startet in Hamburg: Paddeln gegen den Müll auf Alster und Elbe

Mit einer coronabedingten Verspätung starten die Green Kayaks am Freitag in Hamburg in ihre zweite Saison. Die grünen Plastikpaddelboote der dänischen Umweltinitiative stehen kostenlos an sechs Verleihstationen an Alster, Bille und Gose-Elbe bereit. Einzige Bedingung: die Paddler müssen während ihrer Tour Müll aus den Gewässern fischen. Im vergangen Jahr kamen so mehr als drei Tonnen zusammen. 936 Mal wurden die grünen zweier-Kajaks gebucht.

„Kajaks ausleihen ist trotz Corona nun wieder möglich“, sagte Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne). „Ich hoffe, dass möglichst viele Menschen in Hamburg das sympathische Angebot der dänischen Umwelt-NGO in diesem Sommer nutzen.“

Kayak-Mitgründer Oke Carstensen zeigte sich zuversichtlich, dass wieder viele Hamburger mitmachen „und fleißig Plastik und anderen Müll aus dem Wasser fischen (…) Mit den kommenden Lockerungen gibt es wenig Besseres als raus aufs Wasser zu kommen, sich physisch zu betätigen und dabei noch Spaß zu haben.“

Nach Kopenhagen und Aarhus war Hamburg 2019 die erste Stadt außerhalb Dänemarks, in der die Green Kayaks zu Wasser gelassen wurden. Inzwischen gibt es sie unter anderem auch in Berlin, Dublin, Stockholm und Bergen. Ausgestattet sind die grünen Boote neben Schwimmwesten auch mit einem Eimer und zwei Müllgreifern. Eine Gewässerkarte gibt Auskunft, welche Bereiche nicht befahren werden sollten, um Vögel oder Pflanzen zu schützen. Im Anschluss an jede Tour wird die jeweils gesammelte Müllmenge gewogen und registriert.

So kann man dem Homeoffice bei einer Paddeltour auf der Alster entfliehen und dabei noch etwas Gutes tun!

mit dpa