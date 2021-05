Goslar verzichtet über Pfingsten auf Großkontrollen im Harz

Eine Polizistin hält bei einer Verkehrskontrolle eine Winkerkelle in die Höhe. Foto: Sebastian Willnow/zb/dpa/Symbolbild

Trotz eines erwartet starken Reiseverkehrs in den Harz soll über Pfingsten auf Großkontrollen im Landkreis Goslar verzichtet werden. Einen kritischen Blick auf die Einhaltung der Corona-Regeln an besucherstarken Orten behalten sich die Behörden aber vor, wie der Landkreis am Freitag weiter mitteilte.

«Die Lockerungen in den vergangenen Wochen verbunden mit einer sinkenden Infektionslage stimmen zuversichtlich, und wir gehen davon aus, dass sich die möglichen Besucherströme gut verteilen dürften», sagte Landrat Thomas Brych. Zuletzt hatten Polizei, Landkreis und Kommunen etwa an schneereichen Wochenenden immer wieder mit einem Großaufgebot auf massive Besucheranstürme reagiert.

Mit dpa