„Golden Things“: Hamburger Künstlerin Juliane Golbs präsentiert ihre Werke

Im „Studio 28“ in der Hamburger Milchstraße in Pöseldorf präsentiert Künstlerin und Buchautorin Juliane Golbs ein Potpourri ihres Könnens. Gezeigt werden rund 20 Werke aus den Serien „Golden Things“, „Golden Figures“ und ihren expressionistisch-romantischen „Blumen die nie welken“. Wie ein roter Faden zieht sich die Maltechnik mit Goldlack, Goldcreme und Acryl durch alle Bilder von Juliane Golbs. Ein Teil des Erlöses aus dem Verkauf der Werke geht direkt an die NCL-Stiftung zur Erforschung der Kinderdemenz.

