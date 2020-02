Göttinger Schule erhält anonyme Drohmail

Nach einer anonymen Drohmail sind die zwei Standorte eines Göttinger Gymnasiums am Dienstag abgeriegelt worden. Der Schulbetrieb falle aus, teilte die Polizei am Morgen mit. Niedersachsens Landtagspräsidentin Gabriele Andretta kündigte im Landtag in Hannover an, dass Innenminister Boris Pistorius (SPD) am Vormittag über eine „Anschlagsdrohung“ in Göttingen informieren werde.

Beamte durchsuchten mit Spürhunden das abgesperrte Schulgelände. Einzelheiten zur Drohmail wollte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst nicht nennen. Sie gab am Morgen weder den Inhalt noch den Empfänger der Drohmail bekannt, die laut „Göttinger Tageblatt“ in der Nacht eingegangen war. Die Mail richte sich explizit gegen das Hainberg-Gymnasium, twitterte die Polizei Göttingen. „Hinweise auf weitere gefährdete Schulen liegen uns nicht vor“, hieß es.

+++ Schulausfall an Göttinger Hainberg-Gymnasium nach annonymer Drohmail +++

👉 Unsere Kollegen sind vor Ort, Absuche läuft ‼️ Bitte beteiligt Euch nicht an Spekulationen oder verbreitet Gerüchte‼️ 👉Wir kümmern uns! /*jk https://t.co/trsiSoJB4k — Polizei Göttingen (@Polizei_GOE) February 25, 2020

Die beiden betroffenen Gebäude des Hainberg-Gymnasiums liegen in der Immanuel-Kant-Straße und im Friedländer Weg. Nach Angaben der Internetseite der Schule werden an dem Gymnasium rund 1200 Schülerinnen und Schüler von etwa 130 Lehrkräften unterrichtet.

dpa