Glücksatalas 2020: Trotz Corona leben die glücklichsten Menschen im Norden

Trotz der Corona-Krise leben einer Umfrage zufolge die glücklichsten Menschen in Deutschland weiterhin im hohen Norden. Die Regionen Schleswig-Holstein und Hamburg liegen auf der Skala zwischen 0 und 10 mit 6,92 Punkten auf Platz eins. Allerdings müssen beide – wie ganz Westdeutschland – herbe Verluste einstecken: Im Vergleich zu 2019 verlieren die Norddeutschen 0,52 Punkte. Das geht aus dem neuen „Glücksatlas” hervor, der am Mittwoch in Bonn vorgestellt wurde.

Corona-Krise lässt Lebenszufriedenheit deutlich sinken

Danach hat die Corona-Krise die Lebenszufriedenheit der Deutschen innerhalb kürzester Zeit deutlich sinken lassen. Gerade der Glücksfaktor „Gemeinschaft”, also Freunde und Familie, habe stark unter dem Lockdown gelitten, teilten die Forscher:innen mit. Zudem bliebe derzeit noch völlig unklar, wie stark die coronabedingten wirtschaftlichen Verwerfungen ausfallen und wie sehr Arbeitslosigkeit und Einkommensverluste das Lebensglück längerfristig beeinträchtigen werden.

Knapp 4.700 Bundesbürger:innen ab 16 Jahren befragt

Für die Studie im Auftrag der Deutschen Post, die zum zehnten Mal erhoben wurde, hat das Institut für Demoskopie in Allensbach von März bis Juni – also während des ersten Corona-Lockdowns – knapp 4.700 Bundesbürger:innen ab 16 Jahren befragt. Die Zahlen lassen sich allerdings nicht so gut mit den Vorjahren vergleichen, da die Methodik situationsbedingt angepasst wurde. Zudem wurden Hamburg und Schleswig-Holstein dieses Jahr zusammengefasst.

