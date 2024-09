Globaler Klimastreik: Fridays for Future ruft zu Streik nach parlamentarischer Sommerpause auf

Die Klimabewegung Fridays for Future hat für den heutigen Freitag wieder zu einem „Globalen Klimastreik“ aufgerufen. „Die Bekämpfung der Klimakrise und damit der Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas muss ganz oben auf die politische Agenda“, heißt es in dem Aufruf. Politischer Druck schaffe Veränderung, mache Hoffnung. „Deshalb gehen wir gemeinsam am Freitag (…) in ganz Deutschland und weltweit zum Globalen Klimastreik auf die Straßen!“ Treffpunkt in Hamburg sei um 14:00 Uhr auf der Willy-Brandt-Straße in der Innenstadt, auch in Hannover und Bremen werden Tausende erwartet.

Fridays for Future hat wieder zum globalen Klimastreik aufgerufen. Marcus Brandt/dpa

In Hamburg erwarten die Anmeldenden rund 18.000 Teilnehmer:innen, wie eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur sagte. Beim vorangegangenen Klimastreik Ende Mai hatte Fridays for Future mit 15.000 Demonstrierenden gerechnet. Tatsächlich gekommen waren allerdings bei teils strömendem Regen rund 1.800 Menschen. Eine Sprecherin der Veranstaltenden sagte, 4.700 seien dem Aufruf der Klimabewegung Fridays for Future gefolgt.

SAT.1 REGIONAL/dpa