Glatte Straßen und Schneefall: Erneut Schulausfälle in Niedersachsen

Zwei leere Stühle stehen in einem Klassenraum vor einer Tafel. Foto: dpa

Das Winterwetter mit Glätte und gebietsweise Schneefall verursacht erneut Schulausfälle in Niedersachsen. „Zahlreiche Strecken sowie Haltestellen und Schulhöfe sind immer noch vereist“, teilte etwa ein Sprecher des Landkreises Aurich mit.

Im Landkreis Hildesheim ist die reguläre Beförderung der Schülerinnen und Schüler nach Angaben der Verkehrsmanagementzentrale wegen der vorübergehenden Einstellung des Nahverkehrs nicht möglich.

Wo fällt der reguläre Unterricht am Donnerstag aus? Eine Übersicht nach Angaben der Verkehrsmanagementzentrale:

Landkreis Aurich

Stadt Delmenhorst

Landkreis Cloppenburg

Landkreis Friesland

Landkreis Ammerland

Landkreis Wittmund auf dem Festland

Landkreis Diepholz

Stadt Emden

Landkreis Oldenburg

Landkreis Vechta

Landkreis Leer

Landkreis Wesermarsch

Landkreis Cuxhaven

Stadt Cuxhaven

Landkreis Hildesheim

SAT.1 REGIONAL/dpa