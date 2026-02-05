Glatte Straßen und Schneefall: Erneut Schulausfälle in Niedersachsen

05. Februar 2026
Zwei leere Stühle stehen in einem Klassenraum vor einer Tafel. Foto: dpa

Das Winterwetter mit Glätte und gebietsweise Schneefall verursacht erneut Schulausfälle in Niedersachsen. „Zahlreiche Strecken sowie Haltestellen und Schulhöfe sind immer noch vereist“, teilte etwa ein Sprecher des Landkreises Aurich mit. 

Im Landkreis Hildesheim ist die reguläre Beförderung der Schülerinnen und Schüler nach Angaben der Verkehrsmanagementzentrale wegen der vorübergehenden Einstellung des Nahverkehrs nicht möglich.

Wo fällt der reguläre Unterricht am Donnerstag aus? Eine Übersicht nach Angaben der Verkehrsmanagementzentrale:

  • Landkreis Aurich
  • Stadt Delmenhorst
  • Landkreis Cloppenburg
  • Landkreis Friesland
  • Landkreis Ammerland
  • Landkreis Wittmund auf dem Festland
  • Landkreis Diepholz
  • Stadt Emden
  • Landkreis Oldenburg
  • Landkreis Vechta
  • Landkreis Leer
  • Landkreis Wesermarsch
  • Landkreis Cuxhaven
  • Stadt Cuxhaven
  • Landkreis Hildesheim

SAT.1 REGIONAL/dpa

