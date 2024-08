Gitarrist verletzt: Scorpions sagen mehrere Konzerte ab – auch Hamburg betroffen

Matthias Jabs, Gitarrist der Scorpions (rechts, hier an der Seite von Frontmann Klaus Meine) hat sich verletzt. Foto: Bernd Thissen/dpa/Archivbild

Die Scorpions müssen mehrere Termine ihrer Tour in Deutschland absagen. Alle anstehenden Termine im September würden entfallen, da Gitarrist Matthias Jabs (68) sich bei einem Unfall verletzt habe, teilte die Konzert-Agentur Wizard Promotions mit. „Matthias Jabs‘ Verletzung erfordert eine Operation und anschließende Rehabilitation.“

Betroffen sind die Konzerte der laufenden Welttournee „Love at First Sting“ in Nürnberg (11.9.), Hamburg (13.9.), Leipzig (15.9.), Köln (18.9.) und Frankfurt (20.9.).

Die Absage treffe die Band hart, heißt es laut Mitteilung. „Sie bedauert diese Entscheidung zutiefst und entschuldigt sich bei den mehr als 40.000 Fans, die bereits Tickets erworben haben, sowie bei den Veranstaltern.“ In enger Zusammenarbeit mit den Tourveranstaltern soll „so bald wie möglich Neues“ bekanntgegeben werden.

Die Tour ist benannt nach dem Album „Love at First Sting“, welches vor 40 Jahren veröffentlicht wurde und der Band weltweit Erfolge gebracht hatte.

SAT.1 REGIONAL/dpa