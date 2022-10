Giftige Schlange zwischen Glascontainern in Bremerhaven entdeckt

Ein Nordamerikanischer Kupferkopf. Foto: Joseph/stock.adobe.com/Archivbild/Symbolbild

Die Feuerwehr hat eine giftige Schlange in Bremerhaven (Bremen) eingefangen. Eine Polizeistreife entdeckte das Tier am Sonntag zwischen Glascontainern, wie die Feuerwehr mitteilte. Den Angaben nach handelte es sich um einen hochgiftigen Nordamerikanischen Kupferkopf. Ein Vollbiss könne tödlich sein – meistens überlebten gesunde Erwachsene einen Biss aber, erläuterte ein Sprecher der Feuerwehr. Ein Zoo in Saterland (Landkreis Cloppenburg) soll das Tier nun aufnehmen. Herkunft und Besitzer waren den Angaben nach am Montag noch unklar. Die Polizei ermittelt.

Mit dpa