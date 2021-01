Gifhorn mit Inzidenz über 200: Kommt nun der 15-Kilometer-Bewegungsradius?

In Gifhorn informieren Landkreis, Stadt und Polizei am Montag über den drastischen Anstieg der Corona-Infektionen in der Region. Der Landkreis hatte am Samstag als derzeit einziger in Niedersachsen den Grenzwert von 200 Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner:innen binnen einer Woche überschritten. Grund sind laut Kreisverwaltung neben Ansteckungen im privaten Bereich vor allem Infektionen in Alten- und Pflegeheimen. Am Sonntag lag der Wert laut Landesgesundheitsamt bei 258,3.

Seit Sonntag stellt es die niedersächsische Corona-Verordnung den Kommunen bei einem Sieben-Tage-Wert von mehr als 200 frei, die Bewegungsfreiheit der Bewohner:innen auf einen 15-Kilometer-Radius zu beschränken. Ob Gifhorn dies umsetzen wird, war noch unklar.

dpa