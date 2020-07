Gewalttat auf Reiterhof in Quickborn: Polizei veröffentlicht Fotos von Getötetem

Nach der blutigen Gewalttat auf einem Reiterhof in Quickborn im Kreis Pinneberg gehen die Ermittler jetzt mit Fotos des Getöteten an die Öffentlichkeit. Dies geschehe, um Personen zu erreichen, denen das Opfer vielleicht nicht namentlich bekannt war, die aber eventuell trotzdem Hinweise geben könnten, teilte die Polizeidirektion Itzehoe am Freitag mit. Die Spurensuche am Tatort sei immer noch nicht abgeschlossen. Kriminaltechniker seien mit der Suche nach Spuren und deren Auswertung sowie der Befragung von Zeugen beschäftigt.

Zu weiteren Details und möglichen Hintergründen der Tat gebe es aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben. Eine Frau hatte am 29.6. den 44 Jahre alten Inhaber des Reiterhofs tot gefunden. Der Leichnam wies laut Obduktion eine Schusswunde auf.

mit dpa