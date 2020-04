Getötete Nathalie M.: Prozess wegen Totschlags beginnt

Eine junge Frau verschwindet. Wochen später wird die Leiche von Nathalie nahe der dänischen Grenze entdeckt. Ein Mann wird wegen Totschlags angeklagt. Der Prozess beginnt nun – wegen der Corona-Pandemie an einem anderen Ort als gewöhnlich.

Es ist ein Verbrechen gewesen, das im vergangenen Sommer bundesweit für Aufsehen gesorgt hat: Eine junge Frau aus Nordfriesland verschwindet. Zwei Wochen später wird ihre Leiche in der Nähe der dänischen Grenze gefunden. Ein heute 47 Jahre alter Mann steht unter Verdacht, die 23 Jahre alte Nathalie M. getötet zu haben. An diesem Donnerstag (9.15 Uhr) beginnt der Prozess gegen den Mann. Der Deutsche ist am Landgericht Flensburg wegen Totschlags angeklagt. Er soll am 17. August 2019 mit der jungen Frau zu einem abgelegenen Waldweg in Schafflund gefahren sein und sie dort getötet haben.

Prozess wegen Corona-Pandemie verschoben

Zum Tathergang sowie zu einem möglichen Motiv des Angeklagten ist bislang nichts Näheres bekannt. Ursprünglich sollte der Prozess Ende März beginnen, der Start wurde aufgrund der Corona-Pandemie aber verschoben.

Die 23-Jährige aus Stadum wurde seit dem 17. August vermisst. Am 31. August wurde ihre Leiche nahe der dänischen Grenze bei Süderlügum gefunden. Der Angeklagte und Nathalie M. sollen sich über eine Datingplattform im Internet kennengelernt haben, auf der sie sich prostituiert haben soll. Der Mann sitzt seit dem 29. August in Untersuchungshaft.

Leiche am Feldweg verscharrt

Zum Tathergang sowie zu einem möglichen Motiv des Angeklagten ist bislang nichts Näheres bekannt. Die Staatsanwaltschaft geht jedoch davon aus, dass der Angeklagte einen Elektroschocker gegen Nathalie M. einsetzte oder sie damit bedrohte. Nach der Tat soll der damals 46-Jährige in der Nähe des Waldwegs die Ausweisdokumente entsorgt und die Getötete bei einer Baumgruppe am Rande eines Feldweges in der Nähe des wenige Kilometer entfernten Orts Süderlügum verscharrt haben. Hier wurde zwei Wochen später der Hund eines Spaziergängers auf den abgedeckten Leichnam aufmerksam. Später legten viele Menschen Blumen am Fundort nieder, stellten Kerzen auf.

Da das Gericht insbesondere am ersten Verhandlungstag von einem erheblichen Interesse von Medien und Öffentlichkeit ausgeht, wird am Donnerstag in den größeren Räumlichkeiten des Oberverwaltungsgerichts in Schleswig verhandelt. Dadurch kann der derzeit geltende Mindestabstand von 1,50 Metern zwischen allen Verfahrensbeteiligten und der Öffentlichkeit eingehalten werden.

mit dpa