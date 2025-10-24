Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Nach dem tödlichen Messerangriff auf eine 30-Jährige in Bremen fahnden Polizei und Staatsanwaltschaft nun öffentlich national und international nach dem mutmaßlichen Täter Kayahan Ö.. Der 32-Jährige ist der ehemalige Lebensgefährte der Getöteten, teilte die Polizei Bremen mit. 

Bild: Polizei Bremen

Gegen den Mann sei ein Europäischer Haftbefehl erlassen worden. Die Ermittler veröffentlichten zwei Fotos des Gesuchten und baten um Hinweise. Zum möglichen Aufenthaltsort des mutmaßlichen Täters machte die Staatsanwaltschaft keine Angaben.

Foto des Gesuchten. Bild: Polizei Bremen

Ex-Partner soll Frau mit Messerstichen getötet haben

Der Tatverdächtige soll am vergangenen Sonntag gegen 13 Uhr im Bremer Stadtteil Obervieland seine frühere Lebensgefährtin erstochen haben. Die Frau starb noch am Tatort. Nach Polizeiangaben stach der Mann maskiert auf die Frau und ihren zwölfjährigen Sohn ein, als die beiden ihr Wohnhaus verließen. Der Junge erlitt leichte Verletzungen und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Dem Zwölfjährigen gehe es mittlerweile besser, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft.

Verdächtiger und Opfer haben gemeinsames Kind

Nach Angaben der Ermittler haben der Verdächtige und das Opfer ein gemeinsames Kind. Dabei handle es sich jedoch nicht um den Zwölfjährigen. Zu weiteren Hintergründen machte die Staatsanwaltschaft keine Angaben. Fahndung und Ermittlungen dauern demnach an. Die Polizei sucht Zeugen.

