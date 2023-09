Tod von 17-Jähriger und Messerattacke auf 30-Jährige: Polizei Diepholz fahndet nach flüchtigem Tatverdächtigen

Im Fall der getöteten 17-jährigen Schülerin, die am Sonntagabend in einem Straßengraben in Barenburg aufgefunden wurde, hat die Polizei den mutmaßlichen Täter identifiziert und fahndet nach Andreas B. Der 42-jährige Tatverdächtige sei auf der Flucht.

Bild: Polizei Diepholz

Der Polizei zufolge griff er am frühen Dienstagmorgen vor einem Fast-Food-Restaurant im benachbarten Sulingen eine 30 Jahre alte Frau an und verletzte sie mit einem Messer schwer. Zeugen verhinderten laut Polizei Schlimmeres und halfen der Frau. Sie wurde mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Anhand des Kennzeichens sei der mutmaßliche Täter identifiziert worden, hieß es. In beiden Fällen geht die Polizei von demselben Täter aus, der seine Opfer zufällig ausgewählt haben soll.

Andreas B. ist als gefährlich einzustufen. Er soll mit seinem PKW, einem grauen VW Touran mit dem amtlichen Kennzeichen DH – RK 5555, auf der Flucht sein. Die Polizei bittet, nicht an ihn heranzutreten.

Für Hinweise ist ein Hinweistelefon 05441 / 971 200 eingerichtet worden.

SAT.1 REGIONAL/Polizei Diepholz