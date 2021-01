Gesuchter Sicherungsverwahrter in Hamburg-Barsbüttel gefasst

Ein 52 Jahre alter Sicherungsverwahrter, der von einem Ausgang in die Justizvollzugsanstalt Fuhlsbüttel nicht zurückgekehrt war, ist gefasst worden. Er sei am Mittwochabend in Barsbüttel bei Hamburg (Kreis Stormarn) verhaftet worden, sagte ein Polizeisprecher. Wie die Polizei auf den Aufenthaltsort des Mannes aufmerksam wurde und ob er inzwischen wieder in die JVA gebracht wurde, war zunächst unklar. Medien hatten zunächst berichtet.

Dem Mann war für vergangenen Samstag der mehrstündige und unbegleitete Ausgang genehmigt worden, um einen Familienangehörigen zu besuchen. Als er nicht zur vereinbarten Zeit zurück war, kontaktierte die Anstalt einen Angehörigen. Dieser gab an, der 52-Jährige sei wegen eines medizinischen Notfalls in ein Krankenhaus gebracht worden. Da sich dies jedoch nicht bestätigen ließ, wurde eine umgehende Fahndung nach dem Mann eingeleitet.

Der vorbestrafte 52-Jährige war 2008 unter anderem wegen Raubes und räuberischer Erpressung in mehreren Fällen zu einer fünfeinhalbjährigen Haftstrafe mit anschließender Sicherheitsverwahrung verurteilt worden. In den vergangenen Monaten war er auf eine mögliche Entlassung vorbereitet worden und hatte mehr als 40 unbegleitete Ausgänge wahrgenommen. Bereits 2017 war er von einem Ausgang zu einem Therapeuten nicht zurückgekehrt und drei Tage später festgenommen worden.

Mit dpa