Geplante Lauterbach-Entführung: Niedersächsisches Mitglied der Terrorgruppe „Vereinte Patrioten“ vor Gericht

Ab Mittwoch muss sich unter anderem ein 44-jähriger Niedersachse wegen der geplanten Entführung von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach vor dem Oberlandesgericht Koblenz verantworten. Der Mann aus Bad Zwischenahn ist eines der mutmaßlichen Mitglieder der inländischen Terrorgruppe „Vereinte Patrioten“. Neben dem Angeklagten stehen am Mittwoch vier weitere Menschen vor Gericht. Dabei handelt es sich um drei Männer sowie eine 75-jährige Frau.

Die Terrororganisation soll einen Umsturz in Deutschland geplant haben. Dabei sollte es zunächst zu einem großflächigen Stromausfall kommen, um Verunsicherung zu schaffen. In einer nächsten Stufe sollte dann der Bundesgesundheitsminister aus einer Talkshow heraus entführt werden. Im dritten Step sollte ein Schauspieler engagiert werden, der als Bundespräsident oder Bundeskanzler in einer Fernsehansprache die Absetzung der Bundesregierung verkünden und die Verfassung von 1871 wieder in Kraft treten lassen sollen.

Mit dpa