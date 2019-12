Gemeinsam statt einsam: Hamburgerin veranstaltet „Fest der Liebe“ für Alleinstehende

Weihnachten, das Fest der Liebe, das Fest der Familie. Aber was, wenn man die gar nicht hat? Mit dem „Fest der Liebe“ sorgt jetzt eine Hamburgerin dafür, dass keiner an Weihnachten alleine sein muss.

„Ich war selbst alleinerziehend und hatte ein Weihnachten, an dem ich mir weder Baum noch Geschenke für meinen damals siebenjährigen Sohn leisten konnte,“ berichtet Nussin Armbrust. Seither war ihr klar: So möchte sie den Heiligabend nicht noch einmal verbringen.

Und sie war nicht die Einzige, die in Hamburg dieses Alleinsein satt hatte. Das erste Mal ging die engagierte Mutter 2017 auf Spendensuche. Über Alleinerziehenden-Foren versuchte sie ihr eigenes Weihnachtsfest publik zu machen. Und der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten: Fix bekam sie Zuschriften. Mütter und Väter in ähnlichen Situationen meldeten sich. Zudem fanden sich immer mehr Sponsoren. Erst waren es 10, dann 20 und in diesem Jahr an die 80 Menschen, die das Fest nicht alleine verbringen wollen.

Einsamkeit ist ein Thema für alle Menschen

An diesem Abend soll kein Kind mit leeren Händen nach Hause gehen. Denn viele Kinder, die ihren Heiligabend hier verbringen, kennen es gar nicht, beschenkt zu werden. Oft seien sie ganz erstaunt, wenn sie ihren Teller auch ein zweites und drittes Mal mit Essen befüllen können, berichtet Nussin. Aus dem gemeinsamen Fest seien viele weitere Kontakte entstanden. „Denn Einsamkeit ist ein Thema für alle Menschen,“ erklärt die 43-Jährige. An diesem Abend seien wirklich alle willkommen, die sich einsam fühlen. Hier verteilt der Weihnachtsmann Geschenke und der Alltagsfrust wird vergessen.

Nussin Armbrust nimmt ihre Mission sehr ernst: „In einer Welt, in der Konsum an Weihnachten groß geschrieben wird, war es mir wichtig, ein Zeichen von Nächstenliebe zu setzen.“ Die Hamburgerin organisiert alles auf eigene Faust – kauft alle Geschenke ein und versucht Verbindungen herzustellen. Nebenher stemmt sie noch drei weitere Jobs, um den Alltag finanzieren zu können. Der Stress macht ihr hingegen nichts aus: „Wenn ich nach dem Abend dann nach Hause gehe, ist alles egal. Das ist Weihnachten.“

Spenden und mitfeiern

Falls Sie selbst nun auch an dem „Fest der Liebe“ teilnehmen möchten, können Sie sich unter der E-Mail-Adresse nussin@gmx.net anmelden. Damit jedoch auch für Essen und Geschenke gesorgt werden kann, ist jede Unterstützung – ob in Form von Sach- oder Geldspenden – eine Stütze. Hier gelangen Sie zu der Spendenaktion über Facebook.

Wann findet das „Fest der Liebe“ statt? Heiligabend, 24.12.2019 von 14 – ca. 22 Uhr.