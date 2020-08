In Koblenz fand am Montag die Konferenz der EU-Agrarminister statt. Und das brachte die Landwirt*innen Schleswig-Holsteins dazu, an der A7 bei Neumünster gegen das Höfesterben im Norden zu demonstrieren. Rund 6.000 Bauernhöfe haben in den vergangenen 20 Jahren dicht gemacht. Was auch an der Wettbewerbsverzerrung in Europa liegt, sagen sie. Die EU-Vorgaben werden in anderen Ländern lange nicht so vorbildlich eingehalten wie bei uns, das sei ein klarer Nachteil für Schleswig-Holstein. Ein Aktionsbündnis will jetzt dem Trend des Höfesterbens entgegenwirken.