Geflügelpest im Landkreis Leer ausgebrochen

03. März 2026
In einem Geflügelbetrieb im Kreis Leer ist die Vogelgrippe ausgebrochen. (Symbolbild) Julian Stratenschulte/dpa

In Niedersachsen gibt es einen weiteren Vogelgrippe-Fall: Im Landkreis Leer wurde in einer Geflügelhaltung in der Gemeinde Moormerland ein Ausbruch der Geflügelpest amtlich festgestellt, wie der Landkreis mitteilte. Um die Ausbreitung der Tierseuche zu verhindern, seien eine Schutzzone und eine Überwachungszone eingerichtet worden, innerhalb derer für Geflügelhaltungen und -transporte weitere Auflagen gelten. 

Nähere Angaben zu dem Ausbruch und zur Zahl der betroffenen Tiere machte der Landkreis zunächst nicht.

SAT.1 REGIONAL/dpa

Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

WEITERE BEITRÄGE AUS „Politik & Wirtschaft“

Niedersachsens Landeschef Lies ist jetzt Grünkohl-König

03.03.2026 08:21 Uhr

Zepterübergabe von Landesvater zu Landesvater: Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies ist neuer Grünkohlkönig. „Ich habe mir viel vorgenommen. Es gibt viel zu tun“, sagte der SPD-Politiker, als er...

Video03:42 Min.

Krieg im Iran: Auswirkungen nach Tod Chameneis für Niedersachsen befürchtet

02.03.2026 17:46 Uhr

Die USA und Israel haben am Wochenende den Iran angegriffen. Dabei wurde der oberste Anführer des Mullah-Regimes, Ali Chamenei, getötet. Die Antwort des Iran ließ nicht lange...

Video02:33 Min.

Schlaglöcher: Straßenmeistereien in Schleswig-Holstein im Dauereinsatz

02.03.2026 17:13 Uhr

In Schleswig-Holstein gibt es gerade auf den Straßen so viele Schlaglöcher wie seit Jahren nicht mehr. Im Verkehrsministerium wird die Zahl auf mehrere Tausend geschätzt. Im ganzen...

Video02:36 Min.

Iran-Konflikt: Auswirkungen auf Schiff- und Luftfahrt auch in Hamburg zu spüren

02.03.2026 16:07 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben die USA den Iran unter Beschuss genommen. Tausende Kilometer von Deutschland entfernt – und doch mit direkter Auswirkung auf...

Video00:43 Sek.

Nach Streik: Tarifeinigung bei Busunternehmen in Schleswig-Holstein

02.03.2026 08:37 Uhr

Busfahrer:innen in Schleswig-Holstein bekommen künftig mehr Geld. Außerdem bessere Zuschläge für Extra-Schichten und eine Prämie fürs Einspringen. Darauf haben sich der Kommunale Arbeitgeberverband Schleswig-Holstein und die Gewerkschaft...

Nach Angriffen auf den Iran: Demonstranten feiern in Hannover und Hamburg

02.03.2026 08:28 Uhr

Hunderte Menschen sind nach dem Angriff Israels und der USA auf den Iran auch in Hannover (Niedersachsen) zu mehreren Demonstrationen auf die Straße gegangen. Vor dem Hauptbahnhof...

Zur Startseite