Die Welt trauert um Queen Elizabeth II. 70 Jahre lang stand sie an der Spitze des Vereinigten Königreichs – so lange wie sonst niemand vor ihr. Sie hat Geschichte mitgestaltet und auch zu Niedersachsen und Bremen hatte sie eine besondere Beziehung. Am 27. Mai 1965 kam sie im Rahmen ihres Deutschlandbesuches nach Hannover. Es war damals der erste Besuch eines britischen Staatsoberhauptes in Deutschland seit fast 60 Jahren. In Hannover war Elizabeth II. offiziell nur einmal – in Niedersachsen häufiger. 2015 erinnerte sie zusammen mit Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil in Bergen-Belsen an den Tag der Befreiung des ehemaligen Konzentrationslagers. Bremen besuchte sie im Jahr 1978.

Die Fahnen in Hannover standen am Freitag auf Halbmast. Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte erinnerte an die besondere Beziehung zwischen Großbritannien und der Hansestadt.