GDL-Streik: Verspätungen und Ausfälle betreffen auch Betrieb an Flughäfen und Seehäfen

Der Streik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hat in der Nacht auf Mittwoch planmäßig begonnen. Reisende und Pendler:innen in Niedersachsen und Bremen müssen sich auf Ausfälle und Verspätungen einstellen. Der Notfallfahrplan der Deutschen Bahn (DB) ist laut einer Sprecherin am Mittwochmorgen angelaufen.

Der Betreiber der S- und Regional-Bahnen in Bremen, NordWestBahn, teilte mit, dass diese nicht direkt von dem Streik der GDL betroffen sind. Es seien jedoch auch Infrastrukturanbieter und -betreiber der Deutschen Bahn zum Streik aufgerufen und es könne dadurch zu Ausfällen und Verspätungen kommen.

Auch die Verkehrsbetriebe in Niedersachsen empfehlen Reisenden, mehr Zeit einzuplanen als sonst. Aktuelle Informationen zu ihren Reisen können Fahrgäste auf der Internetseite der Deutschen Bahn abrufen.

Eine Regionalbahn und ein ICE der Deutschen Bahn stehen nebeneinander im Hauptbahnhof. Foto: Peter Kneffel/dpa

Im seit November laufenden Tarifstreit ist es der vierte und mit sechs Tagen längste Arbeitskampf. Neben finanziellen Forderungen dreht sich die Auseinandersetzung vor allem um das Thema Absenkung der Wochenarbeitszeit für Schichtarbeiter:innen.

Die GDL will diese von 38 auf 35 Stunden bei gleichbleibendem Gehalt reduzieren. Die Bahn hat bisher ein Wahlmodell angeboten, das eine einstündige Absenkung ohne finanzielle Einbußen vorsieht. Wer sich dagegen entscheidet, erhält stattdessen 2,7 Prozent mehr Geld. Gewerkschaftschef Claus Weselsky sieht in der Offerte keine Grundlage für weitere Verhandlungen.

Auch Betrieb am Hamburger Flughafen beeinträchtigt

Der Lokführerstreik beeinträchtigt auch den Betrieb am Hamburger Flughafen. „Es wird schwieriger für die Leute zum Flughafen zu kommen“, erklärte der neue Geschäftsführer des Airports, Christian Kunsch. Beim letzten Streik der Lokführergewerkschaft GDL vor zwei Wochen habe die S-Bahn alle 20 Minuten fahren sollen, dennoch seien Züge ausgefallen. Aus Angst, ihren Flug zu verpassen, kämen viele Passagiere zwei oder drei Stunden früher als nötig zum Flughafen. Die Terminals seien darum voller als sonst. Vor dem Check-in bildeten sich lange Schlangen, obwohl die Schalter noch gar nicht geöffnet seien. „Unser normaler Prozess wird gestört“, sagte Kunsch. Auf seiner Internetseite rät der Airport, U-Bahnen und Busse für die Anreise zu nutzen.

Auf die Flugbuchungen hat der sechstägige Streik bis Montag nach Einschätzung des Airportchefs kaum Auswirkungen. Für ein kurzfristiges Umsteigen von der Bahn in den Flieger fehlten die Kapazitäten. „Die Flieger sind gut ausgelastet“, sagte Kunsch. Es gebe nur noch wenige freie Plätze und die Preise seien enorm hoch. „Einer Airline fällt es zurzeit schwer, irgendwo noch mal ein Flugzeug herzuholen und eine Crew auf das Flugzeug zu setzen“, erklärte Kunsch.

Auswirkungen auf Betrieb in Seehäfen noch unklar

Der für sechs Tage angekündigte Streik wird nach Angaben von Hafenlogistiker:innen und Hafenbetreiber:innen voraussichtlich auch Folgen für den Güterumschlag in den Seehäfen an der Nordsee haben. „Wir rechnen damit, dass deutlich weniger Züge an- und ablaufen werden“, sagte ein Sprecher des Containerterminalbetreibers Eurogate der Deutschen Presse-Agentur. Das genaue Ausmaß sei aber nicht abzuschätzen, sagte der Sprecher vor dem Beginn des Streiks im Güterverkehr. Eurogate betreibt an der deutschen Nordseeküste große Containerabfertigungen in Bremerhaven, Wilhelmshaven und Hamburg.

Verzögerungen im Güterverkehr durch den Bahnstreik erwartet Niedersachsens landeseigene Hafeninfrastrukturgesellschaft NPorts. „Wir gehen vom jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass es durch den Streik in unseren Standorten zu erheblichen Auswirkungen kommen wird“, teilte eine Sprecherin auf Anfrage mit.

Güter können Terminals auch mit Lastern erreichen

Der Umschlag an den Containerterminals von Eurogate soll trotz des Streiks normal laufen, wie der Unternehmenssprecher sagte. „Das was bei uns ankommt und bewegt werden kann, wird bewegt.“ Jedes Containerschiff habe bestimmte Liegezeiten in den Häfen und Fahrpläne, die die Reeder möglichst einhalten wollten.

„Ein Zugausfall hat nicht eins zu eins einen Effekt auf die Containerterminals“, sagte der Eurogate-Sprecher. Etwa hätten Reeder:innen die Möglichkeit, einzelne Güter statt auf der Schiene kurzfristig auch mit Lastwagen über die Straße von und zu den Terminals zu transportieren. Für den Fall, dass Güter nicht pünktlich für den Umschlag an Terminals ankämen, könnten Ladungen auf andere Schiffe umgebucht werden. Der Sprecher verwies zudem auf private Güterbahngesellschaften, die weiter die Häfen ansteuern könnten.

SAT.1 REGIONAL/dpa