Gasexplosion am Tankumsee: 49-Jähriger schwer verletzt unter Trümmern gefunden

Nach einer schweren Explosion am Dienstagnachmittag in einer Wochenendhaussiedlung am Tankumsee im Landkreis Gifhorn wurde ein 49-jähriger Bewohner schwer verletzt und von den Trümmern begraben. Beamte der Polizeiinspektion Gifhorn entdeckten den Mann wenig später unter den Trümmern. Er war ansprechbar, jedoch schwer verletzt. Mit Verbrennungen zweiten Grades und einem schweren Trauma musste er mit dem Rettungshubschrauber in die Medizinische Hochschule nach Hannover geflogen werden. Die 51-jährige Ehefrau des Verletzten befand sich zum Zeitpunkt der Explosion auf ihrer Arbeitsstelle. Ansonsten wurden keine Personen verletzt. Die Ursache der Explosion ist unklar, vermutlich explodierte jedoch eine Propangasflasche in dem schuppenartigen Anbau eines Ferienhauses im Kiefernweg, wie die Polizei Gifhorn mitteilte. Ein offenes Feuer entstand nicht, es wurden aber drei benachbarte Häuser beschädigt.