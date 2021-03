Garagenbrand in Barsbüttel: Zwei Verletzte und 200.000 Euro Schaden

Bei einem Garagenbrand in Barsbüttel im Kreis Stormarn sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Ersten Schätzungen zufolge entstand bei dem Brand am Montagabend zudem ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 000 Euro, wie ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen mitteilte. Mehrere Garagen und Fahrzeuge waren in Brand geraten. Aufgrund der Rauchentwicklung wurden die Bewohner:innen der umliegenden Ortschaften gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Brandursache war zunächst unklar.

