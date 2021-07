Die Inzidenz in Niedersachsen steigt wieder leicht an. Ein Grund dafür ist auch der Corona-Ausbruch auf einem Schlachthof im Kreis Cloppenburg. In Essen (Oldenburg) sind bislang mindestens 45 Infektionen bekannt. Darunter die besonders ansteckenden Delta- und Gamma-Varianten.

Die Virus-Varianten sollen Reiserückkehrer mitgebracht haben. Was sollte man also beachten, wenn man jetzt doch in den Urlaub fliegen möchte? Was gilt für Risikogebiete, Virusvariantengebiete und Hochinzidenzgebiete? Und was sollte man machen, wenn das Wunschreiseland sogenannte Kreuzimpfungen, also eine Impfung mit unterschiedlichen Impfstoffen, nicht akzeptiert? Wir haben mit Oliver Grimm vom Niedersächsischen Gesundheitsministerium gesprochen.

Was ist zu beachten, wenn ich auf dem Luftweg nach Niedersachsen/Deutschland einreise?

Was gilt bei Heimkehr aus normalem Risikogebiet?

Was gilt bei Heimkehr aus Virusvariantengebiet?

Was gilt bei Heimkehr aus Hochinzidenzgebiet?