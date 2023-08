Fußgänger von LKW erfasst: Tödlicher Unfall im Landkreis Diepholz

Ein 54-jähriger Mann ist im Landkreis Diepholz von einem Lkw erfasst und tödlich verletzt worden. Der Mann war nach Angaben der Polizei am Dienstagabend in der Gemeinde Freistatt zu Fuß auf der Bundesstraße 214 unterwegs, als er mit dem Lastwagen kollidierte. Er soll mitten auf der Fahrbahn gestanden haben, berichtet die Polizei. Trotz Vollbremsung des Fahrers konnte ein Zusammenstoß nicht verhindert werden. Der Aufprall war so schwer, dass der Fußgänger noch am Unfallort verstarb.

Der Fußgänger konnte bislang noch nicht identifiziert werden. Die Ermittlungen dauern an. Die Unfallstelle wurde während der Unfallaufnahme für rund dreieinhalb Stunden gesperrt.

SAT.1 REGIONAL mit Informationen der Polizei Diepholz