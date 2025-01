Fußgänger von Linienbus in Hamburg erfasst

Beim Betreten der Fahrbahn ist ein Fußgänger in Hamburg von einem Linienbus angefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Durch die starke Bremsung seien bei dem Unfall am Dienstag außerdem drei Fahrgäste des Busses leicht verletzt worden, sagte eine Polizeisprecherin.

Der 43 Jahre alte Mann betrat Polizeiangaben zufolge mutmaßlich aus Unachtsamkeit die Busspur in Richtung Innenstadt an der Haltestelle beim Bahnhof Dammtor und wurde von dem einfahrenden Bus erfasst. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus. Die drei leicht verletzten Fahrgäste seien vor Ort versorgt worden, hieß es.

SAT.1 REGIONAL/dpa