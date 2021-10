Fußball: Zieler fällt wochenlang aus – HSV vergibt Heimsieg – St. Pauli siegt

Hannovers Torwart Ron-Robert Zieler muss verletzt vom Platz. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Torwart Ron-Robert Zieler von Hannover 96 hat sich am Freitagabend bei der 0:1-Niederlage gegen den FC Schalke 04 eine Muskelverletzung in der Wade zugezogen. Der Weltmeister von 2014 wird dem Fußball-Zweitligisten für mehrere Wochen fehlen. „Das ist sehr bitter für ihn, aber auch für uns“, sagte Trainer Jan Zimmermann.

Der 32-jährige Zieler hatte die 96er gegen Schalke lange Zeit mit mehreren starken Paraden vor einem Rückstand bewahrt. In der 77. Minute verletzte er sich dann ohne Einwirkung eines Gegenspielers und musste ausgewechselt werden. In der Nachspielzeit erzielten die Schalker durch Marcin Kaminski (90.+5 Minute) vor 39.500 Zuschauerinnen und Zuschauern doch noch das Siegtor.

HSV spielt nur 1:1

Der Hamburger SV hat trotz Überlegenheit und Überzahl den zweiten Heimsieg in der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Die Norddeutschen trennten sich am Samstagabend im heimischen Volksparkstadion von Fortuna Düsseldorf mit 1:1 (1:0) und bleiben damit auf Distanz zu den Aufstiegsplätzen. Für die Gastgeber traf vor 38.954 Zuschauerinnen und Zuschauern Robert Glatzel (19. Minute). Den Ausgleich erzielte Robert Bozenik (72.). Die Düsseldorfer mussten schon nach 25 Minuten auf Edgar Prib verzichten. Nach einem Foul an Tim Leibold sah er die Rote Karte.

Die Mannschaft von Trainer Tim Walter wollte nach zwei Unentschieden unbedingt den Sieg, um den Rückstand auf die Konkurrenten an der Tabellenspitze nicht anwachsen zu lassen. Ein Sieg in fünf Heimspielen ist für den Aufstiegsaspiranten zu wenig.

St. Pauli siegt

Dank einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit gewannen die Hamburger vom FC St. Pauli am Samstag vor 8.013 Zuschauerinnen und Zuschauern beim 1. FC Heidenheim verdient mit 4:2 (0:1) und liegen nach dem vierten Sieg in Serie mit 22 Punkten nun drei Zähler vor dem Zweiten Jahn Regensburg.

Nach dem Rückstand durch ein Tor von FCH-Profi Tobias Mohr schon nach vier Minuten drehten die Gäste die Partie nach der Pause innerhalb von fünf Minuten. Zweimal Guido Burgstaller (55., 60.) und der eingewechselte Maximilian Dittgen (56.) trafen zur Vorentscheidung, Dittgens (81.) zweites Tor machte alles klar. Heidenheim, das durch Tim Kleindienst (86.) noch auf 2:4 verkürzte, kassierte die erste Heimniederlage in dieser Saison und bleibt im Tabellenmittelfeld.

Holstein Kiel spielt unentschieden in Ingolstadt

Holstein Kiel spielte 1:1 beim FC Ingolstadt. Beim Debüt von Marcel Rapp auf der Kieler Trainerbank gingen die Gäste von Holstein Kiel beim FC Ingolstadt vor 9.402 Zuschauern im Audi Sportpark durch einen Kopfball von Benedikt Pichler in der 14. Minute in Führung. Direkt nach der Pause glich Stürmer Stefan Kutschke nach einer präzisen Flanke von Marcel Gaus ebenfalls per Kopf aus. Kutschke bot sich später auch die beste Chance zum Siegtor für die Schanzer. Er scheiterte aber am Torwart.

Bremen kassiert 0:3 Niederlage gegen Darmstadt

Werder Bremen hat in der 2. Fußball-Bundesliga die nächste große Enttäuschung erlebt. Der Erstliga-Absteiger verlor am Sonntag nach schwacher Leistung mit 0:3 (0:1) bei Darmstadt 98 und ist in der Tabelle weiterhin nur Mittelmaß. Fabian Holland brachte die „Lilien“ in der 45. Minute mit einem spektakulären Distanzschuss in Führung. Nach einem fatalen Abspielfehler des Ex-Darmstädters Nicolai Rapp erhöhte Luca Pfeiffer in der zweiten Halbzeit auf 2:0 (65.). Sechs Minuten später gelang dem Ex-Osnabrücker Pfeiffer auch noch sein siebtes Saisontor (71.).

Mit dpa