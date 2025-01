Fußball-Bundesliga: Holstein Kiel glänzt mit 4:2-Heimsieg gegen Dortmund

Fußball: Bundesliga, Holstein Kiel – Borussia Dortmund, 17. Spieltag, Holstein-Stadion. Kiels Phil Harres (M) jubelt nach seinem Treffer zum 2:0 gegen Dortmund. Foto: dpa

Aufsteiger Holstein Kiel hat in der Fußball-Bundesliga für eine faustdicke Überraschung gesorgt. Mit einem furiosen 4:2 (3:0)-Sieg über Borussia Dortmund feierten die Norddeutschen einen Triumph, der ihnen elf Punkte und neuen Mut im Abstiegskampf einbrachte. Shuto Machino (27.), Phil Harres (32.) und Alexander Bernhardsson (45.+4) brachten Kiel in der ersten Halbzeit in Führung, ehe Fiete Arp (90.+8) mit einem Weitschuss ins leere Tor für die Entscheidung sorgte. Die Dortmunder hingegen wirkten ideenlos und mussten sich nach dem Spiel den aufgebrachten Fans stellen.

Spielunterbrechung wegen Pyro im Kieler Block

Weil die euphorisierten Kieler Fans in der ersten und zu Beginn der zweiten Halbzeit das Spielfeld mittels Pyrotechnik stark vernebelten, war das Spiel gleich zweimal kurzzeitig unterbrochen.

Die Dortmunder, die vor dem Anpfiff den Wechsel von Donyell Malen zu Aston Villa mitteilten, hatten in Durchgang eins zwar oft den Ball und kamen zu sechs Ecken, blieben vor dem von Timon Weiner gehüteten Kieler Tor aber harmlos. Einzig ein Distanzschuss von Stürmer Serhou Guirassy sorgte in der Anfangsphase für ein wenig Gefahr.



