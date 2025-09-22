Fünf Verletzte nach Unfall bei Sulingen – Hund stirbt

Bei dem Unfall in Sulingen verletzten sich drei Menschen schwer, zudem starb ein Hund. Thomas Lindemann/Nord-West-Media TV/dpa

Fünf Menschen sind bei einem schweren Zusammenprall zweier Autos auf einer Landstraße bei Sulingen (Landkreis Diepholz) verletzt worden. Drei Personen verletzten dabei sich schwer, es besteht aber keine Lebensgefahr, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Ein Hund, der sich ebenfalls in einem Wagen befand, sei bei dem Unfall ums Leben gekommen.

Laut dem Sprecher übersah eine 49 Jahre alte Autofahrerin beim Rechtsabbiegen an einer Kreuzung den Wagen eines 45-Jährigen, wodurch es zur Kollision der beiden Autos kam. Die Frau und ihre 16-jährige Beifahrerin verletzten sich den Angaben nach schwer. Der Fahrer des anderen Wagens erlitt ebenfalls schwere Verletzungen. Zwei Personen seien mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser gebracht worden.

SAT.1 REGIONAL/dpa