Fünf Verletzte nach Unfall bei Sulingen – Hund stirbt

22. September 2025
Bei dem Unfall in Sulingen verletzten sich drei Menschen schwer, zudem starb ein Hund. Thomas Lindemann/Nord-West-Media TV/dpa

Fünf Menschen sind bei einem schweren Zusammenprall zweier Autos auf einer Landstraße bei Sulingen (Landkreis Diepholz) verletzt worden. Drei Personen verletzten dabei sich schwer, es besteht aber keine Lebensgefahr, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Ein Hund, der sich ebenfalls in einem Wagen befand, sei bei dem Unfall ums Leben gekommen.

Laut dem Sprecher übersah eine 49 Jahre alte Autofahrerin beim Rechtsabbiegen an einer Kreuzung den Wagen eines 45-Jährigen, wodurch es zur Kollision der beiden Autos kam. Die Frau und ihre 16-jährige Beifahrerin verletzten sich den Angaben nach schwer. Der Fahrer des anderen Wagens erlitt ebenfalls schwere Verletzungen. Zwei Personen seien mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser gebracht worden.

SAT.1 REGIONAL/dpa

Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

WEITERE BEITRÄGE AUS „Blaulicht“

Reifen von rund 260 Autos zerstochen – Verdächtiger in Bremen in U-Haft

22.09.2025 09:55 Uhr

Ein Mann, der in Bremen die Reifen von mehr als 260 geparkten Autos zerstochen haben soll, sitzt nun in Untersuchungshaft. Nach einer richterlichen Anhörung kam er in...

Block-Prozess: Vater der Kinder wird weiter befragt

22.09.2025 08:22 Uhr

Im Prozess um die Entführung der Block-Kinder vor dem Landgericht Hamburg soll heute der Vater der Kinder, Stephan Hensel (51), befragt werden. Der Ex-Mann von Christina Block...

Video01:32 Min.

Polizei Bremen identifiziert mutmaßlichen Reifenstecher – Fahndung läuft

19.09.2025 16:49 Uhr

Nach einer Serie von Sachbeschädigungen an Fahrzeugen hat die Polizei Bremen einen schnellen Ermittlungserfolg erzielt. Ein 41-jähriger Bremer gilt als mutmaßlicher Täter. Eine Sonderkommission wertete Videoaufnahmen, Spuren...

Video00:35 Sek.

Großfeuer: Lagerhalle auf Bauernhof in Jerrishoe abgebrannt

19.09.2025 15:27 Uhr

Bei einem Großfeuer in der Gemeinde Jerrishoe (Kreis Schleswig-Flensburg, Schleswig-Holstein) ist am Freitagmorgen eine Lagerhalle auf einem Bauernhof abgebrannt. Neun freiwillige Feuerwehren rückten an, um ein Übergreifen...

Video00:45 Sek.

Antisemitisches Plakat in Schaufenster: Ermittlungen gegen Ladenbesitzer aus Flensburg

19.09.2025 15:25 Uhr

In Flensburg (Schleswig-Holstein) sorgt ein antisemitisches Plakat im Schaufenster eines Geschäfts für Entsetzen und löst Ermittlungen der Staatsanwaltschaft aus. Das Schild mit der Überschrift „Juden haben hier...

Aktualisiert
Video03:30 Min.

Christian B. aus Haft entlassen: Verdächtiger im Fall Maddie muss Fußfessel tragen

17.09.2025 20:03 Uhr

Der im Fall Maddie verdächtige Christian B. ist aus der Haft entlassen worden. Der 48-Jährige hat am heutigen Mittwoch die Justizvollzugsanstalt in Sehnde (Niedersachsen) verlassen. Der Mann...

Zur Startseite