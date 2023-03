Fünf Bewohner bei Hochhausbrand in Bremen verletzt – Frau rettet sich aus Fenster

Bei einem Wohnungsbrand in Bremen sind fünf Bewohner:innen verletzt worden. Eine Frau kam in der Nacht zum Mittwoch mit schweren Verbrennungen in ein Krankenhaus, wie die Feuerwehr mitteilte. Im zehnten Stock eines Hochhauses habe eine Küche gebrannt. Eine 39-jährige Mutter habe sich vor den Flammen in Sicherheit bringen wollen, habe den brennenden Raum aber nicht mehr verlassen können, teilte die Feuerwehr weiter mit. Demnach hing die Frau beim Eintreffen der Einsatzkräfte von außen am Fenstersims. Die Feuerwehr sei in das Gebäude geeilt und habe die Frau durch das Fenster zurück in die Wohnung gezogen und gerettet. Zwei Kinder im Alter von 10 und 15 Jahren verließen die Wohnung laut der Feuerwehr bereits vor dem Eintreffen der rund 60 Einsatzkräfte. In weniger als einer Stunde konnten die Flammen im Stadtteil Osterholz gelöscht werden, wie es hieß. Eine Brandursache wurden zunächst nicht genannt.

Mit dpa