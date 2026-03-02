Nach einem langen und kalten Winter zeigen sich auch in Schleswig-Holstein nun die ersten Frühlingsboten. Abends ist es länger hell und es gibt Sonne satt derzeit in Kiel – mindestens bis Mitte kommender Woche. Das lockt viele Menschen an die frische Luft, ans Wasser und in die Eisdielen.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Verschiedenes“
Lernferien in Hamburg: Schüler bereiten sich auf Prüfungen vor02.03.2026 15:42 Uhr
Ab dem heutigen Montag sind in Hamburg Schulferien. Einige Schüler:innen gehen aber trotzdem zur Schule, da sie sich für die sogenannten Lernferien angemeldet haben. Zwei Wochen lang...
Spitzenköche kochen für Bedürftige in Kiel02.03.2026 14:15 Uhr
Die Hilfsorganisation Kieler Anker veranstaltet seit einiger Zeit eine besondere Benefizaktion. Zwölf Restaurant-Köchinnen und -Köche versorgen Bedürftige mit Essen der Spitzenklasse. Normalerweise kocht die Hilfsorganisation selbst. Seit...
In & Out: Der Monatsrückblick für Februar 202602.03.2026 11:41 Uhr
Der Februar ist vorbei. Wie jeden Monat lässt SAT.1 REGIONAL die vergangenen vier Wochen Revue passieren. Was war „In“ und was war „Out“ in Niedersachsen und Bremen...
Kaputte Schule in Ghana: Niedersachse hilft mit Spendenaktion02.03.2026 11:37 Uhr
Kaputte Schulbänke, durchlöcherter Fußboden, kaum ein Dach über dem Kopf – so sah es an einer Schule in Ghana aus, an der Maximilian Raabe aus Hämelerwald (Niedersachsen)...
Equal Pay Day 2026: Lohnlücke zwischen Frauen und Männern wächst27.02.2026 16:49 Uhr
Am heutigen Freitag ist Equal Pay Day, ein Tag, der auf die ungleichen Verdienstmöglichkeiten zwischen Frauen und Männern aufmerksam machen soll. Die Lohnlücke zwischen den Geschlechtern ist...
Karl-May-Spiele 2026: Gaststars präsentieren sich in Kostümen27.02.2026 16:35 Uhr
Die Karl-May-Spiele in Bad Segeberg (Schleswig-Holstein) starten im Sommer in ihre 73. Saison. Musical-Star Alexander Klaws schlüpft erneut in die Rolle des Winnetou, Florian Fitz spielt den...