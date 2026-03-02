Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Nach einem langen und kalten Winter zeigen sich auch in Schleswig-Holstein nun die ersten Frühlingsboten. Abends ist es länger hell und es gibt Sonne satt derzeit in Kiel – mindestens bis Mitte kommender Woche. Das lockt viele Menschen an die frische Luft, ans Wasser und in die Eisdielen.

WEITERE BEITRÄGE AUS „Verschiedenes“

Video02:03 Min.

Lernferien in Hamburg: Schüler bereiten sich auf Prüfungen vor

02.03.2026 15:42 Uhr

Ab dem heutigen Montag sind in Hamburg Schulferien. Einige Schüler:innen gehen aber trotzdem zur Schule, da sie sich für die sogenannten Lernferien angemeldet haben. Zwei Wochen lang...

Video03:02 Min.

Spitzenköche kochen für Bedürftige in Kiel

02.03.2026 14:15 Uhr

Die Hilfsorganisation Kieler Anker veranstaltet seit einiger Zeit eine besondere Benefizaktion. Zwölf Restaurant-Köchinnen und -Köche versorgen Bedürftige mit Essen der Spitzenklasse. Normalerweise kocht die Hilfsorganisation selbst. Seit...

Video04:29 Min.

In & Out: Der Monatsrückblick für Februar 2026

02.03.2026 11:41 Uhr

Der Februar ist vorbei. Wie jeden Monat lässt SAT.1 REGIONAL die vergangenen vier Wochen Revue passieren. Was war „In“ und was war „Out“ in Niedersachsen und Bremen...

Video03:56 Min.

Kaputte Schule in Ghana: Niedersachse hilft mit Spendenaktion

02.03.2026 11:37 Uhr

Kaputte Schulbänke, durchlöcherter Fußboden, kaum ein Dach über dem Kopf – so sah es an einer Schule in Ghana aus, an der Maximilian Raabe aus Hämelerwald (Niedersachsen)...

Video05:24 Min.

Equal Pay Day 2026: Lohnlücke zwischen Frauen und Männern wächst

27.02.2026 16:49 Uhr

Am heutigen Freitag ist Equal Pay Day, ein Tag, der auf die ungleichen Verdienstmöglichkeiten zwischen Frauen und Männern aufmerksam machen soll. Die Lohnlücke zwischen den Geschlechtern ist...

Video02:43 Min.

Karl-May-Spiele 2026: Gaststars präsentieren sich in Kostümen

27.02.2026 16:35 Uhr

Die Karl-May-Spiele in Bad Segeberg (Schleswig-Holstein) starten im Sommer in ihre 73. Saison. Musical-Star Alexander Klaws schlüpft erneut in die Rolle des Winnetou, Florian Fitz spielt den...

