Frühling lässt auf sich warten – Schnee und Glätte im Norden erwartet

Ein Schild warnt warnt vor Schnee- oder Eisglätte. Foto: Igor/stock.adobe.com/Symbolbild

Hamburg und Schleswig-Holstein

Es wird noch einmal winterlich in Hamburg und Schleswig-Holstein. Nach einem kleinen Vorgeschmack auf den Frühling in den vergangenen Tagen erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in der Nacht zu Samstag Regenschauer, die in Schnee übergehen sollen. Es werden Tiefstwerte von um die null Grad Celsius erwartet, zudem besteht Glättegefahr durch gefrierende Nässe.

An der Küste kann es teilweise zu stürmischen Böen kommen. Auch am Samstag sind nach Angaben des DWD weiterhin Schnee- und Graupelschauer möglich, die Temperaturen sollen dann bei drei bis sechs Grad liegen. Das kalte Wetter soll mehrere Tage anhalten.

Niedersachsen und Bremen

Auch in Niedersachsen und Bremen soll es am Freitag kalt und windig werden. An der See kann es nach Prognosen des Deutschen Wetterdienstes von Freitag zeitweise zu Wind- und Sturmböen kommen. Im Laufe des Tages kann es auch im Binnenland windig werden. Besonders am Morgen rechnet der DWD gebietsweise mit Glätte durch gefrierenden Schneematsch.

In der Nacht zu Samstag erwartet der DWD im Harz leichten Schneefall und Frost mit bis zu minus zwei Grad. Vereinzelt soll es demnach im gesamten Gebiet zu Regenschauern kommen.

Mit dpa