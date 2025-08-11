Frontaler Zusammenstoß bei Glinde – 75-jährige Frau verstorben

Bei einem frontalen Zusammenstoß auf der K80 zwischen Neuschönningstedt und Glinde (Niedersachsen) ist eine Frau gestorben. Am Sonntagnachmittag war die 75-jährige Frau nach Angaben der Polizei aus unbekannten Gründen mit ihrem Auto in den Gegenverkehr geraten, wodurch es zu dem Zusammenstoß kam. Sie sei noch am Unfallort verstorben. Die 44-jährige Fahrerin des entgegenkommenden Autos wurde leicht verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Die K80 blieb nach dem Unfall bis ungefähr 21 Uhr gesperrt.

SAT.1 REGIONAL/dpa