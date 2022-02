Zum zweiten Mal in Folge fällt das traditionelle Biikebrennen am 21. Februar vielerorts wegen Corona aus, so auch auf Sylt. Ein Feuer brennt dort am Montag aber dennoch: die Tinnummer Biike. 17:30 SAT.1 REGIONAL für Hamburg und Schleswig-Holstein wird das Anzünden der Biike live im TV übertragen.

Auch fernab der Insel können Syltfreunde und Sylter:innen am Nationalfest der Friesen teilnehmen. Direkt im Anschluss an unsere Sendung (etwa 17:55 Uhr) gibt es die Tinnumer Biike im Livestream.