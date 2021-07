„Fridays for Future“ mit Luisa Neubauer in Hamburg – Solidaritätskundgebung für Hochwasseropfer

Die Klimakrise ist jetzt. Das haben wir in Deutschland letzte Woche mit aller Härte spüren müssen. Eine schlimme Katastrophe mit vielen Todesopfern, weshalb wir morgen zu einer Solidaritätsdemo aufrufen. Kommt um 13 Uhr zur Glacischaussee. Wir zählen auf euch. 📣 pic.twitter.com/ClVkJYIDiX — Fridays for Future Hamburg ⚓️ (@fff_hamburg) July 22, 2021

Die Klimabewegung „Fridays for Future“ hat für Freitag um 13 Uhr nach der Hochwasserkatastrophe auch in Hamburg eine Solidaritätsdemonstration geplant. Die Kundgebung soll an der Glacischaussee starten und über die Reeperbahn zum Fischmarkt führen. Es sind der Polizei zufolge rund 500 Teilnehmer:innen angemeldet worden, die in mehreren Blöcken – mit Maske und Abstand zueinander – protestieren wollen. Zu den Teilnehmerinnen und Teilnehmern in der Hansestadt gehört auch die Klima-Aktivistin Luisa Neubauer.

Die Proteste und Kundgebungen sind am Freitag bundesweit geplant. Unter dem Motto „Die Klimakrise ist hier!“ will die Bewegung bei den Solidaritätsdemonstrationen mehr Entschlossenheit im Kampf gegen die Klimakrise einfordern und der mehr als 170 Opfer der Fluten gedenken. Zudem sollen Spenden für die Hochwasseropfer gesammelt werden.

Mit dpa