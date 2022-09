Fridays for Future: Klimastreik in Hamburg und weiteren Städten in Norddeutschland erwartet

Aktivisten von „Fridays for Future“ auf dem Hamburger Rathausmarkt. Foto: Axel Heimken/dpa/Archivbild

Fridays for Future hat für Freitag zu einem weltweiten „Klimastreik“ aufgerufen. Allein in Deutschland soll es Proteste in mehr als 200 Städten geben, darunter auch in Hamburg, Wolfsburg, Göttingen und Oldenburg. Fridays for Future fordert, erneuerbare Energien „radikal auszubauen“ und eine konsequente Verkehrswende schnell umzusetzen.

Auf Kundgebungen in der Hamburger Innenstadt sollen ein Vertreter der Gewerkschaft Verdi und der Klimaforscher Mojib Latif sprechen. Auch musikalische Beiträge und ein Poetry-Slam stehen auf dem Programm. Fridays for Future fordert vom Hamburger Senat, die Stadt bis 2035 klimaneutral zu machen, die Innenstadt vom Individualverkehr zu befreien und die Klimaschutzmaßnahmen vierteljährlich zu überprüfen. Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) schloss sich dem Aufruf zum „Klimastreik“ an.

An der vergangenen Demonstration von Fridays for Future Ende März hatten sich in Hamburg laut Polizei 3.500 Menschen beteiligt. Fridays for Future sprach von 12.000 Teilnehmenden, erwartet worden waren 20 000. Jetzt wollte die Organisation nicht sagen, mit wie vielen Menschen sie diesmal rechnet. Nach Angaben der Polizei gehen die Veranstalter wieder von 20.000 Teilnehmenden in Hamburg aus. Deutschlandweit soll es rund 200 Kundgebungen geben.

Klimapolitik in Niedersachsen „sehr frustrierend“

Fridays for Future-Aktivistinnen haben die Klimapolitik in Niedersachsen als „sehr frustrierend“ kritisiert. „Wir sehen weiterhin den Ausbau der A20 und der A39, es wird über Gasbohrungen vor Borkum diskutiert und es entstehen neue LNG-Terminals“, sagte Aktivistin Helen Knorre der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ (Freitag). Das Geld für die Flüssiggas-Terminals werde für Investition in erneuerbare Energien gebraucht.

Aktivistin Tabea Dammann beklagte: „Wir sehen von der Politik eine ganz große Verantwortungsverschiebung auf uns junge Leute und werden gelobt, dass wir Druck machen. Aber wir sind nicht diejenigen in den Machtpositionen.“ Der trockene Sommer habe das „jahrzehntelange klimapolitische Versagen vor Augen geführt“, betonte sie. „Deshalb ist es an der Zeit, dass sich etwas ändert.“

Mit dpa