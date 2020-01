Am Mittwochmorgen haben erneut rund 30 Klimaaktivisten der Bewegung Fridays For Future vor der Siemens Niederlassung in Bremen demonstriert. Grund ist die geplante Beteiligung der Firma an dem größten Kohlebergwerk in Australien. Die Aktivisten sollen zudem auch die Eingänge des Gebäudes blockiert haben. Mitarbeiter des Konzerns hätten daraufhin gewaltsam versucht haben, an der Blockade vorbeizukommen. Siemens hatte am Sonntag verkündet, trotz Protesten weiter an den umstrittenen Plänen festzuhalten. Bereits am Freitag hatten die Klimaaktivisten vor der Niederlassung demonstriert. Sie werfen dem Unternehmen vor, sich bewusst für eine weitere Zerstörung des Planeten entschieden zu haben.