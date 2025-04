Freizeitparks im Norden starten in die neue Saison 2025

Der Heide-Park in Soltau: Norddeutschlands größter Freizeitpark kehrt aus der fünfmonatigen Winterpause zurück. (Archivbild) Philipp Schulze/dpa

Mit Beginn der etwas wärmeren Jahreszeit erwachen die Freizeitparks im Norden aus ihrem Winterschlaf. So starten der Heide-Park in Soltau mit Fahrgeschäften und der Serengenti-Park Hodenhagen mit exotischen Tieren am Wochenende in die Saison.

Eine Übersicht:

Heide-Park Resort in Soltau

Norddeutschlands größter Freizeitpark kehrt aus der fünfmonatigen Winterpause zurück. Fast 40 Attraktionen und Shows warten im Heide-Park in Soltau auf Gäste. Bereits vor dem Saisonstart wurden am vergangenen Samstag die Tore zum Pre-Opening geöffnet – es kamen 7.000 Besucher.

In Richtung Ostern ist der Park mit 164 Zimmern im Hotel und 85 Hütten im Camp nach Auskunft einer Sprecherin bereits gut gebucht. Über die Feiertage locken zahlreiche Aktivitäten für Familien, darunter eine Ostereiersuche für die Kleinen und eine Oster-Horrorattraktion.

In der Saison kommen durchschnittlich 1,5 Millionen Gäste in das Resort, am 2. November ist Schluss. Ticketschalter wurden mit Corona abgeschafft, wer spontan ohne Buchung kommt, kann auf den einzigen Ticketautomaten ausweichen.

Serengenti-Park Hodenhagen

Auch der Serengenti Park Hodenhagen mitten in der Lüneburger Heide öffnet zu Beginn der Schulferien in Niedersachsen. In dem 220 Hektar großen zoologischen Garten leben rund 2.000 freilaufende Wildtiere. Die Safaris zum Erleben von Löwen, Tigern, Nashörnern, Giraffen, Zebras, Geparden und Elefanten können mit dem eigenen Fahrzeug oder mit einem Guide unternommen werden.

Auch Fahrgeschäfte werden angeboten. Das Highlight in diesem Jahr ist die Achterbahn-Neuheit Gozimba. Jeder Fahrgast entscheidet selbst, wie oft und wie schnell er sich um 360 Grad dreht, und steuert mit den an jedem Sitz angebrachten Flügeln seine eigenen Überschläge. Zum Übernachten in 1.600 Betten laden verschiedene Lodges ein.

Heide-Himmel

Am Baumwipfelpfad Heide Himmel im Wildpark Lüneburger Heide lässt sich die Natur in luftiger Höhe von oben betrachten. Bei gutem Wetter kann man von Hanstedt-Nindorf im Landkreis Harburg bis Hamburg gucken, unten im Park heulen dazu die Wölfe. Zum Frühjahr ist auch eine neue 30 Meter lange Holzbrücke zum Beobachten der vom Aussterben bedrohten sibirischen Tiger fertig geworden.

Tolk-Schau

Die Tolk-Schau im Norden Schleswig-Holsteins startet an Karfreitag (18. April) in die neue Saison. Außerhalb der Ferienzeiten ist der Park zunächst nur an Wochenenden geöffnet. Der Freizeitpark bei Schleswig ist ein traditioneller Familienbetrieb, der sich in den vergangenen Jahrzehnten von einem Märchenwald zu einem Erlebnispark für Familien vor allem mit jüngeren Kindern gewandelt hat.

Attraktionen sind neben einer Sommerrodelbahn beispielsweise mehr als 100 lebensgroße Dinosauriernachbildungen im Tal der Dinosaurier. Es gibt Spielplätze, einen kleinen Wildpark, diverse Fahrgeschäfte, Grillmöglichkeiten und verschiedene Ausstellungen und Sammlungen zu unterschiedlichen Themen.

Hansapark

Im Hansapark in Sierksdorf in Schleswig-Holstein startet die Saison am Donnerstag, dem 10. April. Der Park ist bis zum 17. Oktober täglich von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet. Vom 18. Oktober bis zum Ende der Saison am 2. November bietet der Park seine abendliche Lichtshow «Herbstzauber am Meer», deshalb ist er in dieser Zeit täglich von 11.00 Uhr bis 21.00 Uhr geöffnet.

Für Kinder ab einer Körpergröße von 90 Zentimetern wird es eine neue Fahrattraktion mit dem Namen «Einars Fjordfahrt» geben. Die Eröffnung ist nach Angaben einer Sprecherin im Laufe der Saison 2025 geplant. Neu ist nach Angaben der Parkbetreiber auch ein Zwei-Tages-Ticket, das für den Besuch an zwei beliebigen Tagen innerhalb der Saison gilt. Es ist an der Tageskasse und auch im Onlineshop erhältlich.

Der rund 460.000 Quadratmeter große Freizeitpark liegt etwa 30 Kilometer nördlich von Lübeck direkt an der Küste.

