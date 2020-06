Freiwillige Corona-Warn-App geht an den Start: Miniatur Wunderland wirbt für Anwendung

Nach wochenlangen Vorbereitungen geht die offizielle deutsche Warn-App für den Kampf gegen das Coronavirus an den Start. Die Bundesregierung hat die neue Anwendung am Dienstag in Berlin vorgestellt. In den App-Stores von Google und Apple stand die Anwendung bereits in der Nacht zur Verfügung. Das Herunterladen soll für alle Bürger freiwillig sein, um mithilfe von Smartphones das Nachverfolgen von Infektionen zu erleichtern. Die Regierung wirbt für eine breite Nutzung und verspricht hohen Datenschutz. Forderungen nach einem Gesetz lehnte sie ab. Auch das Hamburger Miniatur Wunderland unterstützt die neue App.

Bundesjustizministerin hofft auf breite Nutzung

Bundesjustizministerin Christina Lambrecht hofft auf eine breite Nutzung der geplanten Corona-Warn-App und weist datenschutzrechtliche Bedenken zurück. „Es gelten die allgemeinen Vorschriften der Datenschutzgrundverordnung ohne Wenn und Aber auch für die Corona-Warn-App. Deshalb sind alle datenschutzrechtlichen Fragen abgedeckt, und es gibt keine Veranlassung für ein spezielles App-Gesetz“, sagte die SPD-Politikerin der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ am Montag zu entsprechenden Forderungen von Grünen und Linken.

Miniatur Wunderland wirbt für Anwendung

Corona bringt auch das Miniatur Wunderland in Bedrängnis. Mittlerweile sei das Wunderland seit fast einem Monat wieder offen – von Normalität könne man jedoch in keinem Falle sprechen. „Wir können aktuell 200 statt 1000 Menschen auf einmal reinlassen. Damit verringern wir unseren monatlichen Verlust zwar ein wenig, aber am Ende des Monats schlagen weiterhin mehrere hunderttausend Euro Minus zu buche. Wir halten noch bis Anfang kommenden Jahres durch, aber spätestens dann wird es auch fürs Wunderland eng,“ erklären Frederik Braun und Sebastian Drechsler.

Die beiden Unternehmer appellieren, dass möglichst viele Menschen die Corona-App herunterladen sollten. Sie könnte, sofern genügend Menschen sie nutzen, zu einem bedeutsamen Werkzeug werden. Zudem haben die beiden ein Video produziert, das auf „Wunderländer Art“ die Zusammenhänge knapp und gut bebildert. Hier können Sie das Video abrufen.

Wie funktioniert die App?

Die Corona-Warn-App nutzt die Bluetooth-Low-Energy-Technik, um den Abstand und die Begegnungsdauer zwischen Personen zu messen, die die App installiert haben. Die Mobilgeräte „merken“ sich Begegnungen, wenn die vom Robert-Koch-Institut (RKI) festgelegten Kriterien, insbesondere zu Abstand und Zeit, erfüllt sind. Dann tauschen die Geräte untereinander Zufallscodes aus. Werden Personen, die die App nutzen, positiv auf das Coronavirus getestet, können sie freiwillig andere Nutzer darüber informieren. Dann werden die Zufallscodes des Infizierten allen Personen zur Verfügung gestellt, die die Corona-Warn-App aktiv nutzen. Wenn die App installiert ist, prüft sie, ob die Nutzerin/der Nutzer Corona-positiv getestete Personen getroffen hat. Falls das der Fall ist, zeigt die App eine Warnung an. Absolute Transparenz, hohe IT-Sicherheit sowie umfassender Datenschutz und größtmögliche Barrierefreiheit sind wesentliche Merkmale der App. Der Bundesregierung ist es wichtig, dass alle Bürger wissen: Die Nutzung der App ist freiwillig.

Nutzung auf komplett freiwilliger Basis

Jeder könne sich frei entscheiden, die App auf sein Smartphone herunterzuladen und könne sie auch wieder löschen, betonte Lambrecht, die auch für den Verbraucherschutz zuständig ist. Es werde auch keine Vorzüge oder Belohnungen für diejenigen geben, die die Corona-Warn-App aktivieren. „Und genauso wollen wir auch keine Nachteile für diejenigen, die dies nicht tun – etwa ein Zugangsverbot für Restaurants“, sagte die Ministerin. Überdies treffe die App keinerlei Aussage zu einer Erkrankung von Nutzern. „Sie zeigt lediglich einen Kontakt mit einer infizierten Person an – nicht mehr und nicht weniger.“ Letzte Tests seien gut verlaufen, hieß es. Zum Herunterladen dürfte die App nach dpa-Informationen bereits am Montagabend in den Stores von Google und Apple bereitstehen.

FDP-Digitalpolitiker fordert komplette digitale Nutzung

Die Nutzung der Corona-Warn-App sollte aus Sicht des FDP-Digitalpolitikers Manuel Höferlin durchgängig digital möglich sein. Insbesondere die Tatsache, dass die Nutzer der Anwendung Gesundheitsbehörden auch telefonisch über ihre Infizierung informieren sollen, sieht der FDP-Politiker kritisch. „Das ist wirklich eine Krücke“, sagte Höferlin am Montag im ZDF-Morgenmagazin.

Positiv getestete tragen Status selbstständig in die App ein

Nutzer, die positiv auf Covid-19 getestet wurden, tragen diesen Status selbst in die App ein. Um einen Missbrauch zu verhindern, muss dieser Status offiziell bestätigt werden. Das geschieht zum einen über einen QR-Code, den man vom Testlabor erhält. Alternativ kann man auch eine TAN eingeben, die man von einer Telefon-Hotline bekommt, da nicht alle Labore in der Lage sind, QR-Codes zu generieren. Im Infektionsfall erhalten die betroffenen Kontakte einen Hinweis, dass sie sich testen lassen sollen.

App kann nachträglich deaktiviert oder deinstalliert werden

Mit der App sollen die Corona-Infektionsketten besser erkannt werden. Sie soll dafür sorgen, dass bei einer Lockerung für das öffentliche Leben die Ausbreitung des Coronavirus nicht wieder stark zunimmt. Besitzer eines geeigneten Smartphones können freiwillig entscheiden, ob sie die Warn-App installieren wollen oder nicht. Die App kann auch nachträglich wieder deaktiviert oder deinstalliert werden.

